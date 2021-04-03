ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak göçmene rastlamadı. Arama çalışmaları genişletilince de Sivrice Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği botunun sık sık rota değiştirerek gittiği görüldü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı anlarda Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında suda, lastik botları batan göçmenler olduğunu fark etti. 40 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Göçmenler, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Nihat Özdemir Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:11:38. #1.15#
title