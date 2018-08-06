Lastik Botla Denize Açılan 2 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Milas'ın Ören Mahallesi'nde botla denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Mahallesi sahilinden 1'i kadın iki kişinin yaklaşık iki metrelik lastik botla denize açıldığını ve geri dönemedikleri ihbarını alması üzerine harekete geçti.

Kısa sürede Ören açıklarına ulaşan ekipler, lastik bottaki iki kişiyi kurtardı.

Kurtarılan iki kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak Ören Limanı'na getirildi.