Lastik botla denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle lastik botlarıyla denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
13.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:00
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle lastik botlarıyla denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Karataş ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle lastik botla sürüklenen 4 kişinin yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahilden yaklaşık 4 kilometre uzaklaşan 4 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA