Lastik bot üzerindeki motoru sökerek ölüme terk ettiler İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot üzerindeki motorun sökülmesinin ardından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot üzerindeki motorun sökülmesinin ardından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince dün saat 07.25'te, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 44 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkartılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA