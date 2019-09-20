Lastik bot battı, 39 düzensiz göçmen ölümden döndü

20.09.2019 16:42

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri botun batması sonucu 39 düzensiz göçmen ölümden döndü. Bölgede ayrıca 119 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen ilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacıki ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinde Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için Küçükkuyu sahiline gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 Afganistan uyruklu göçmen bindikleri botun 100 metre kadar açıldıklarında batması ile ölüm ile burun buruna geldiler. Botun battığı yerin sığ olması nedeniyle boğazlarına kadar su içinde kalan anne babalar çocuklarını da kucaklayıp zorda olsa sahile ulaştılar. Olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada gruptan kayıp birinin olmadığını tespit etti ve karaya ulaşan düzensiz göçmenleri toplayıp önce Küçükkuyu Jandarma Karakoluna ardında da Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezine götürdü.



Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Kayalar altı mevkii açıklarında yaptıkları iki ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli'ye lastik botlarla gitmek isteyen 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacıktaki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA