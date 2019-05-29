Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

İZMİR'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.

Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi
İZMİR'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı. 
Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et