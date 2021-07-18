Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
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Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, TEM yolunda, Cihan Çınar'ın lastiğini şişirdiği minibüse otomobil çarptı.

DÜZCE'de, TEM yolunda, Cihan Çınar'ın lastiğini şişirdiği minibüse otomobil çarptı. Kazada Çınar ile 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM yolunun Elmacık mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cihan Çınar, kullandığı 34 AEM 106 plakalı minibüsü lastiğinin indiğini fark ederek, yol kenarında durdurdu. Pompa ile lastiği şişirmeye başlayan Çınar'ın minibüsüne, Sadık Koçbaş yönetimindeki 34 DRP 816 plakalı otomobil çarptı. Cihan Çınar da aracın altında kaldı. Kazada sürücüler Cihan Çınar ve Sadık Koçbaş ile minibüste bulunan Maide Keser (31) ile Ege Eymen Keser (6) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. 


Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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