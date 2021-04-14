Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı

Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti, kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki 42 AAZ 485 plakalı FİAT marka otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek durdu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı
Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:12:33. #1.15#

title