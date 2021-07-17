Lastiği patlayan tır şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Lastiği patlayan tır şarampole devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan tır bariyerleri yıkıp şarampole devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan tır bariyerleri yıkıp şarampole devrildi.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 55 AK 209 plakalı tırın lastiği seyir halindeyken patlayınca tır sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri kıran tır, şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan malzemeler de kazanın etkisiyle etrafa saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü tırın içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Lastiği patlayan tır şarampole devrildi
Lastiği patlayan tır şarampole devrildi
Lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor
10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor
Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü! Kaçan sürücü gece saatlerinde teslim oldu
Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü! Kaçan sürücü gece saatlerinde teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lastiği patlayan tır şarampole devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:24:49. #1.14#

title