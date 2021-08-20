Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel

TRABZON'un Araklı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kömür yüklü TIR, geçtiği karşı şeritte cipe çarparak devrildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kömür yüklü TIR, geçtiği karşı şeritte cipe çarparak devrildi. Kazada takla atıp, devrilen cipin sürücüsü İrfan Yenigün (63) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Volkan D.'nin kullandığı 61 K 8962 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, İrfan Yenigün yönetimindeki 61 PY 091 plakalı cipe çarptı. Kazada takla atarak, savrulduğu yol kenarında devrilen cipte İrfan Yenigün hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Deniz A. ve Çağlar Y. ile devrilen TIR'ın sürücüsü Volkan D. ise yaralandı. TIR'daki kömür çuvalları da yola saçılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yoldaki kömürler de çevredekiler ile Karayolları ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. TIR ve cipin çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.


Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Yener Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:02:15. #1.16#

title