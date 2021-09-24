Lâstiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı.
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı.
Kırsal Aliseydi Mahallesi civarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim A. (56) idaresindeki ağır tonajlı TIR'ın patlayan dorse lastiği alev aldı. Yükü bulunmayan TIR'ı hemen dorseden ayıran dikkatli şoför, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen lastiklerden 3'ü kullanılmaz hale gelirken, TIR dorsesinde maddi hasar oluştu. - BURSA
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