TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
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TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta lastiği patlayan TIR'ın dorsesi orta refüje çarparak yan yattı.

TOKAT'ta lastiği patlayan TIR'ın dorsesi orta refüje çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisi ile delinen mazot deposundaki yakıt yola aktı.

Kaza, 15.00 sıralarında Tokat-Niksar yolu Uzunburun mevkisinde, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Reşadiye'den Tokat istikametine seyir halinde olan Enes Uçar (42) idaresindeki 60 RD 220 plakalı TIR'ın çekicisi sol ön lastiğinin patlaması sonucu refüje çıktı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, TIR'ın arkasında bulunan dorse yan yattı. Dorsede bulunan inşaat malzemeleri döküldü. Çarpmanın etkisi ile TIR'ın delinen yakıt deposundan yola mazot aktı. Emniyet Müdürlüğü'nün yakın olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler yola dökülen mazotun üstüne toprak atarak olası kazaları önlemek için çaba sarf etti.

TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI
TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TOKAT LASTİĞİ PATLAYAN TIR'IN DORSESİ YAN YATTI, YOLA YAKIT AKTI - Haberler
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