Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
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Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu

Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, lastiğinin patlaması nedeniyle yalpalayan TIR'daki tonlarca marul yola saçıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, lastiğinin patlaması nedeniyle yalpalayan TIR'daki tonlarca marul yola saçıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Murat Uzunoğlu yönetimindeki 06 CKP 411 plakalı marul yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu yalpaladı. Bir süre yalpalayarak ilerleyen TIR, emniyet şeridine yanaştı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan marullar ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. TEM yolu İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yola saçılan marulların ekipler tarafından yolun dışına alınmasıyla ulaşım normale döndü.

 


Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu
Lastiği patlayan TIR'daki marullar etrafa saçıldı, otoyolda uzun kuyruk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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