Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
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Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu

04.11.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:06
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu geçişinde kamyonun, lastiğinin patlaması üzerine sağ şeride yanaşan TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu geçişinde kamyonun, lastiğinin patlaması üzerine sağ şeride yanaşan TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NG 653 plakalı kamyon, lastiği patladığı için sağ şeride yanaşarak, yavaşlayan 06 FS 5190 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kamyonda sıkışan sürücüyü çıkardı. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu
Lastiği patlayan TIR'a kamyon çarptı, TEM'de araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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