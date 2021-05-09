SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
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SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde lastiğinin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem tankeri, öndeki TIR'a çarptı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde lastiğinin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem tankeri, öndeki TIR'a çarptı. Kazada tankerde sıkışan sürücü, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Arifiye Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Bilecik yönünde seyreden Cemil Geyik idaresindeki 20 AHU 72 plakalı yem tankerinin sağ ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, önünde seyreden Gürcistan'a kayıtlı SL 001 VR plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bulunduğu yerde sıkışan tanker sürücüsü Cemil Geyik'i çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtardı. Acil sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan tanker sürücüsü, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI
SAKARYA LASTİĞİ PATLAYAN TANKER TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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