Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti
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Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti

Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Kahramanmaraş'ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın- Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.

Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.

Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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