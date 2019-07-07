Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman-Besni Karayolunda lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Ali Emineker 80 EP 705 plakalı otomobilin lastiği Adıyaman- Besni yol ayrımında patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte sürücü Ali Emineker ile araçta bulunan Ahmet Emineker yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA