Lastiği patlayan otomobil takla attı
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Lastiği patlayan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | 3. Sayfa

Lastiği patlayan otomobil takla attı Tekirdağ'da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Çeşmeli Mahallesi ile Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'dan Yeniçiftlik istikametine seyreden bir otomobil, Çeşmeli Mahallesi yakınlarında lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ve 1 yolcu, ambulans çağrılması yönündeki talebi reddetti.

Lastiği patlayan otomobil takla attı
Lastiği patlayan otomobil takla attı
Lastiği patlayan otomobil takla attı
Lastiği patlayan otomobil takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar

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