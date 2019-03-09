Lastiği Patlayan Otomobil Refüje Devrildi: 1 Yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mükremin Çelik idaresindeki 06 YB 1645 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Cebrailli köyü yol ayrımında lastiğinin patlaması sonucu refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Leyla Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından araçta bulunan eşyalar çevreye savruldu.
Kaynak: AA