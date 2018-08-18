Lastiği Patlayan Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Gürün ilçesi Osmandede mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. idaresindeki 16 ND 168 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki levhaya çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan M.G. (39), M.K. (18) ve N.G. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS