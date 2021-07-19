Lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine giden Şükrü A. idaresindeki 34 LH 8222 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Demet B. (35) yaralandı. Yaralı genç kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı