LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ MARKETE GİRDİ
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LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ MARKETE GİRDİ

100 Karayolu yan yolda bir otomobilin lastiği patladı.

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ MARKETE GİRDİ
15.05.2020 02:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:39
KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu yan yolda bir otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki markete girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazayı iş yerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Kaza, D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. 34 HG 5332 plakalı aracı kullanan B.Ş. isimli sürücü Sefaköy mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin sağ ön lastiği patladı. Lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi. 

YAKIT ALIMINI DURDURULDU

Kaza sonrası istasyon çalışanları önce akaryakıt alımını durdurarak istasyonda önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istasyon çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücüyü kontrol etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERALARDALastiği patlayarak markete giren otomobilin kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde marketi dalan otomobilin etrafı yıktığı ve bazı müşterilerin etrafa kaçıştığı görülüyor. Ardından otomobilden çıkan sürücüye istasyon görevlilerinin yardıma koştuğu gözleniyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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