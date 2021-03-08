Lastiği patlayan otobüs devrildi: 18 yaralı
08.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüs devrilirken, kazada 18 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüs devrilirken, kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkiinde meydana geldi. Ali Erdemir'in kullandığı 16 S 1003 plakalı otobüs, lastiğinin patlaması neticesinde devrildi. Otobüste bulunan ve kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
(Yasin Keskin/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı