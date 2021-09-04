Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
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Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı

Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra kanala düşen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

ÇORUM'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra kanala düşen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çorum-Samsun karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Trabzon'dan Konya'ya gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Suriye uyruklu Cuma Alzsef yönetimindeki 61 MA 0776 plakalı minibüs, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Bariyere çarpıp metrelerce sürüklenen minibüs, iki yol arasındaki kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralanan Suriye uyruklu 4 kişi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 8 kişi de polislerin yardımıyla gölge bir alana alındı.


Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı
Lastiği patlayan minibüs kanala düştü; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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