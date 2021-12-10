Lastiği patlayan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lastiği patlayan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Y. idaresindeki 34 CKB 977 plakalı Ford marka minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Patlama neticesinde kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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