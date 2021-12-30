Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da lastiği patlayan mozaik yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da lastiği patlayan mozaik yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak (Pişnik) köyü yakınlarında İbrahim Çoraplı idaresindeki 44 AAU 662 plakalı mozaik yüklü Ford marka kamyonetin lastiği köy yakınlarında patladı. Lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada kamyonette bulunan Şeyho Çoraplı (74) ile Bilal Çoraplı (51) yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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