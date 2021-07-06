Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
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Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı

Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da çakıl taşıyan damperli kamyon lastiğinin patlaması ve devrilmesi sonucu alev aldı.

Antalya'da çakıl taşıyan damperli kamyon lastiğinin patlaması ve devrilmesi sonucu alev aldı.Bölgede bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yanan araca müdahale ederek tamamen yanmadan söndürdü. Araçta büyük hasar oluştu.

Manavgat Taşağıl Mahallesinden geçerek İbradı ve Beyşehir ilçelerini Antalya'ya bağlayacak yol güzergahında kamyon yandı. Yolu yapan inşaat firmasına ait olduğu belirlenen İsmet Yaşar'ın kullandığı 06 FV 6512 plakalı çakıl yüklü damperli hafriyat kamyonu, Beydiğin yakınlarında rampaya tırmandığı sırada lastiğinin patlaması sonucu, yaklaşık 100 metre geri gelerek yolun sağında bulunan tepeye çarparak devrildi. Kamyonun devrilmesinin ardından patlayan lastiğin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılırken, olay yerinin yakınında bulunan ve yanan aracı gören Taşağıl Orman İşletmesine ait arazöz, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının ardından kamyonda büyük hasar oluşurken, Jandarma Trafik ekiplerince inceleme gerçekleştirildi. - ANTALYA

Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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