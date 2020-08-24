Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fırın aracı lastiği patlayınca zeytinliğe uçtu.
24.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:37
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fırın aracı lastiği patlayınca zeytinliğe uçtu. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aykut Koçak (26) idaresindeki 31 PB 732 plakalı ilçedeki bir fırına ait hafif ticari araç, Üreğil Mahallesine ekmek götürürken, kavşak yakınlarında lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpıp durabilen aracın sürücüsü Aykut Koçak yaralandı. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
Kaynak: İHA