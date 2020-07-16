Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu
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Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Kuşadası'nda aracıyla seyir halindeyken lastiği patlayan İzmitli bayan tatilcin yardımına Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri koştu.

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu
16.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:06

Kuşadası'nda aracıyla seyir halindeyken lastiği patlayan İzmitli bayan tatilcin yardımına Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri koştu. Lastiği tamir eden zabıta ekipleri, tatilcinin kısa sürede oteline yetişmesini sağladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Semiha Kılıçarslan, tatil için Kuşadası'nı tercih etti. Aracıyla birlikte Kuşadası'na gelen bayan tatilci, sahil bandındaki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken aracının lastiği patlayınca çevreden yardım istemeye başladı. Bu arada bölgede devriye görevi yapan Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, lastiği patlayan tatilcinin zor anlar yaşadığını görünce hemen yardıma koştu. Patlayan lastiği hemen tamir eden ve değiştiren zabıta ekipleri bayan tatilci Semiha Kılıçasrslan'ın tatiline sorunsuz devam etmesini sağladı. Zabıtanın asli görevi dışında da vatandaşın yardımına koşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Semiha Kılıçasrslan, "Tatil için Kocaeli'nden Kuşadası'na gelmiştim. Seyir halindeyken sahil yolunda bir anda lastiğim patladı. Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırmıştım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve bana yardım ederek sorunumu çözdü. Kuşadası Belediyesi'ne ve lastiğimi hemen değiştiren zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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