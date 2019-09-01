Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı

Gaziantep'te lastiği patlayan araç yoldan çıktı.

01.09.2019 11:54
Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı

Gaziantep'te lastiği patlayan araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep Kazıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kilis'ten üzüm kesmekten dönen Abdullah Gökbulut (54) yönetimindeki 27 C 5692 otomobilin lastiği patladı. Lastiği patlayan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazanın yaşandığı yol ise, Jandarma Bölge Trafik polisinin müdahalesinde trafiğe açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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