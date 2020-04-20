Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, tekerleği patlayan otomobil, takla atarak devrildi.
20.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:38
Sinop'un Türkeli ilçesinde, tekerleği patlayan otomobil, takla atarak devrildi.
Kaza, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Güllüsu yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cevat Ö. yönetimindeki 57 EC 843 otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cevat Ö., Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA