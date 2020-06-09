Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde lastiği patlayan araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
09.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:09

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde lastiği patlayan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derik Mazıdağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aktimur idaresindeki aracın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılarak Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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