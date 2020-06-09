Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde lastiği patlayan araç takla atarak şarampole yuvarlandı.
09.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:09
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde lastiği patlayan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Derik Mazıdağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aktimur idaresindeki aracın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılarak Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA