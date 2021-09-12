Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
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Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik'te seyir halinde sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada içinde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik karayolunda seyir halindeki Hasana K. yönetimindeki 16 H 4758 plakalı otomobil Şeyh Edebali Üniversite önüne geldiğinde aracın sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç önce refüje çıkarken, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Cemre K. (6) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Lastiği patlayan araç aydınlatma direğine çarptı, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

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