Lastiği patlayan araç ağaca çaparak durdu

Hakkari çarşı merkezinde seyir halindeyken lastiği patlayan araç, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Hakkari çarşı merkezinde seyir halindeyken lastiği patlayan araç, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Bir esnafa ait olduğu belirtilen 30 AL 839 plakalı Ford marka minibüs, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik polisleri ve vatandaşların yardımı ile araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı