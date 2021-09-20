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Lastiği patlatıp, para dolu çantayı çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lastiği patlatıp, para dolu çantayı çaldılar

Başakşehir'de iki hırsız, bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti, daha sonra muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada içinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı.

Başakşehir'de iki hırsız, bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti, daha sonra muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada içinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. Yaşanan bu hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü Başakşehir'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muhasebeciyi takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek bankaya gidip para çekeceği anı bekledi. Bankaya giden muhasebecinin bineceği aracın lastiklerini kesen hırsızlar beklemeye başladı. Bankadan 270 bin TL para çekerek çantaya koyan muhasebeci, arabayla bir süre ilerledikten sonra lastiğin patlak olduğunu fark edince aracı yol kenarında durdurdu. Muhasebeci patlak lastiği değiştirmeye çalışırken yolun karşı şeridinde bulunan hırsız akan trafikte aracın bulunduğu yere geçti. Muhasebecinin lastiği değiştirmeye uğraştığı sırada hırsızlardan biri aracın kapısını açarak içerisinde 270 bin TL olan çantayı alarak kaçtı. Lastiği değiştiren muhasebeci çantanın olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Panikle araçtan inerek çevreden yardım isteyen muhasebeci, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN ÇANTAYI ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Başakşehir'de muhasebecinin lastik değiştirdiği sırada hırsızların aracın kapısını açarak çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, muhasebecinin aracından inip lastikleri kontrol ettiği, hırsızların beklediği, daha sonra hırsızlardan birinin yolun karşısına geçerek çantayı çalıp kaçtığı görülüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

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