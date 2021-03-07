Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
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Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı

07.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:30
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D100 karayolunda lastiğinin yerinden kopması neticesinde kontrolden çıkarak takla atan patpat sürücüsü kazada yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D100 karayolunda lastiğinin yerinden kopması neticesinde kontrolden çıkarak takla atan patpat sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Orman İşletme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden Hendek istikametine doğru seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının lastiği yerinden çıktı. Kopan lastik neticesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yolda savrularak takla attı. Ters dönen araç sürücüsü kazada yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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