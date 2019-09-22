Lastiği fırlayan otomobil yoldan çıktı

Lastiği fırlayan otomobil yoldan çıktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki otomobil lastiğinin fırlaması sonucu yoldan çıktı.

22.09.2019 16:34
Lastiği fırlayan otomobil yoldan çıktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki otomobil lastiğinin fırlaması sonucu yoldan çıktı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Can Beren yönetimindeki 17 LS 672 plakalı otomobilin seyir halindeyken sol arka tekeri bir anda yerinden çıktı. Tekerleğin fırlaması üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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