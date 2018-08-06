Lassa'nın "Yola Sağlam Çık" Tırı Mersin'de

Brisa'nın öncü markası Lassa, uzun yol şoförlerinin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak üzere 2011 yılında başlattığı "Yola Sağlam Çık" projesi kapsamında Mersin'de uzun yol şoförleriyle buluştu.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında başlatılan proje kapsamında bu yıl 9 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde 17 şehirde, 24 noktayı ziyaret edecek olan "Yola Sağlam Çık" tırının 23. durağı Mersin oldu.

Lassa ekibi, Mersin durağında, Tarsus Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti. Mersinli şoförler, diyetisyen ve spor uzmanları ile görüşmeler yaptı. Temel tıbbi ölçümlerini yaptıran şoförler, uzmanlardan sağlıklı yaşam için ipuçları aldı.

Bu yıl Aytemiz'in yakıt sponsoru olarak destek verdiği projede, ziyaret edilen noktalarda probox mobil lastik ve araç bakım ünitesini de kuran Lassa, şoförlere yüzde 25'e varan indirim oranlarıyla lastik satış hizmeti de sunuyor.

Ayrıca Turkcell hat kullanan şoförlere 1 gb data paketi hediye ediliyor. Lassa satış yöneticileri de sürücülere emniyetli sürüş ve performans konusunda bilgi ve danışmanlık sağlıyor. Aytemiz ise etkinliğe katılanlara avantajlı yakıt alımı sağlayan Aytemiz Kart dağıtımı yapıyor.

Öte yandan etkinlik alanındaki aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşayan katılımcılara sürüş gözlüğüyle ruhsat kabı hediye edildi.