LASK - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki LASK - Tottenham Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de LASK - Tottenham maçıdır. Peki LASK - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

LASK - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

LASK - Tottenham maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

LASK - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

LASK - Tottenham maçı Bein Sports Max 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından da izlenebilir.

LASK - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Linzer Stadyumu, Linz'da oynanacak.