Maçta İlk Gol Geldi! LASK Linz İle Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor!

UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Beşiktaş İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da karşı karşıya geliyor. Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönettiği mücadele 20.45'de başladı. TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

42'LASK Linz, temsilcimiz önünde 1-0 öne geçiyor. LASK Linz, Joao Victor'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen LASK Linz atağında Samuel Tetteh'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Joao Victor, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, bu şut kaleci Tolga Zengin'in sağından ağlarla buluşuyor.

20' Maçın ilk 20 dakikası geride kaldı. Henüz iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.

1' İlk düdük geldi! Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar.

MAÇIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh