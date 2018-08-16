Maçta İlk Gol Geldi! LASK Linz İle Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor!
Avrupa Liginde temsilcimiz Beşiktaş 1-0'lık galibiyetin rövanşında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. 20.45'de başlayan mücadelede LASK Linz temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti.
UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Beşiktaş İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da karşı karşıya geliyor. Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönettiği mücadele 20.45'de başladı. TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
42'LASK Linz, temsilcimiz önünde 1-0 öne geçiyor. LASK Linz, Joao Victor'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen LASK Linz atağında Samuel Tetteh'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Joao Victor, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, bu şut kaleci Tolga Zengin'in sağından ağlarla buluşuyor.
20' Maçın ilk 20 dakikası geride kaldı. Henüz iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.
1' İlk düdük geldi! Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar.
MAÇIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;
Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin
LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh
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Yensenden de yenilsende seninle ve tüm takımlarımızla gurur duymaya devam edecez güzel Türkiyemin güzel takımıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Trt ye dua edin acıdı halinize de maçı yayınlıyor .. Ezik 8taş ...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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TRT ti dışarı alalım...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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maç canlı yayınlankıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oğlum hane maç hane beşiktaşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır