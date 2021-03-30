LASİD'den lastikte "mevsime geçiş" önerisi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araca takılacak mevsime uygun lastiklerin de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 Nisan'da...

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araca takılacak mevsime uygun lastiklerin de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 Nisan'da lastiği çıkarmakla olmaz, bütün bu süreci doğru yerine getirmeyi gerektirir. LASİD olarak sürücülerimize bu uyarı ve önlemler çerçevesinde kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmesini önemle öneririz." açıklamasında bulundu.

LASİD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kış koşullarında güvenli sürüş ve güvenli trafik sağlamak amacıyla 1 Aralık'tan bu yana kış lastiği zorunluluğu uygulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla Karayolları Trafik Kanunu gereği şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan araçları kapsayan zorunluluk 1 Nisan tarihinde sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, kış lastiklerinin nasıl ve ne zaman çıkarılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürücülerden kış lastiklerinin ne zaman ve nasıl çıkarılması gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini dile getiren Kurt, "Hava durumunda yaşanan ani değişimler, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar bölgelere göre de farklılık gösteriyor. Bu nedenle sürücülerimiz kış lastiklerini çıkarmadan önce mutlaka yaşadıkları bölgenin iklim durumuna göre hareket etmeli. Burada kanunun da yetkilendirdiği gibi ilgili Valiliğin kararı takip edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kış lastikleri ideal ortamlarda saklanmalı

Kış lastikleri çıkarılmadan dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın da araç altından çıkan lastiklerin saklanması konusu olduğunu belirten Kurt, bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için en ideal şartlarda saklanması ve ideal saklama ortamının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Lastik saklanması için ideal ortamın kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlar olduğu bilgisini paylaşan Kurt, şöyle devam etti:

"Bu ortamlarda lastikleri nasıl dizmek veya depolamak gerekiyor, diye de merak ediliyor. Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin. Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz."

Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 Nisan'da lastiği çıkarmakla olmaz, bütün bu süreci doğru yerine getirmeyi gerektirir. LASİD olarak sürücülerimize bu uyarı ve önlemler çerçevesinde kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmesini önemle öneririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak