LASİD'den karlı hava koşullarında sürücülere kış lastiği uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "İstanbul ve Marmara Bölgesi, bildiğiniz üzere, son zamanların en yoğun karını alıyor. Bu bölgede yaşayanlar için kar alışkanlıkları çok yerleşmemiş olduğundan kış lastiğinin önemi bazen unutulabiliyor. Yeniden altını çizerek belirtmek isteriz ki bu koşullarda kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkması risk içeriyor." ifadelerini kullandı.

Kurt, LASİD tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, karlı hava koşullarında trafiğe çıkarken alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Karlı hava koşullarında trafiğe çıkan araçlarda kış lastiği takılı olmasının gerekliliğine ve önemine değinen Kurt, "Yurdumuz özellikle yüksek kesimlerde ve doğu bölgelerinde yılın bu mevsiminde kar yağışını yoğun bir şekilde yaşar. Fakat İstanbul ve Marmara Bölgesi, bildiğiniz üzere, son zamanların en yoğun karını alıyor. Bu bölgede yaşayanlar için kar alışkanlıkları çok yerleşmemiş olduğundan kış lastiğinin önemi bazen unutulabiliyor. Yeniden altını çizerek belirtmek isteriz ki bu koşullarda kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkması risk içeriyor." açıklamasında bulundu.

"Trafiğe çıkacak bütün araçlarda kış lastiği takılı olmalı"

Kış lastiği olmayan araçların sadece kendilerini değil, trafikteki diğer araçları da tehlikeye atabileceğini dile getiren Kurt, "Kış lastiği takılı olmayan araçlar kontrolsüz ve güvenliksiz bir trafiğe sebep olabilirler. Aracında kış lastiği olduğu halde, kış lastiksiz araçların yaratacağı risk nedeniyle trafiğe çıkmayanlar var. Ortak trafikte sadece sizin önlem almanız yetmiyor, tüm sürücülerin aynı bilinç ve kararlılıkta olması lazım ki trafik güvenle aksın. Bu sebeple trafiğe çıkacak bütün araçlarda kış lastiğinin takılı olmasını öneriyoruz. Şehir içlerinde de şehirler arası karayollarında da kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkmamalı. Bir önemli uyarımız daha var, kış lastiklerinin, otomobilinizin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekir. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır. Kar koşullarında kış lastiğiniz de olsa zincir kullanımı da gerekli ve önemlidir." tavsiyesinde bulundu.

Kurt, üyesi oldukları Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği (ETRMA) deneylerine göre, kış koşullarında iki araçtan kış lastiği takılı olan aracın yaz lastiği takılı olan araçtan önce durduğunun tespit edildiğini belirterek, "Trafiğe çıkan binlerce araçtan her birinin kış lastiği takılı olmadan daha uzun mesafede durduğunu düşünün, bu kaosa sebep olacaktır. Bu nedenle kış lastiği hayati önem taşır diyoruz, LASİD olarak tüm sürücülere bu konuda duyarlı olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kış lastiklerinde yaz lastiğine göre daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlanır"

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, şunları kaydetti:

"'Peki kış lastiği ne işe yarıyor, güvenliği nasıl sağlıyor?' diye merak edenlere şöyle anlatalım. '+7' derecenin altındaki hava koşullarında yaz lastikleri fren mesafesi, yol tutuşu gibi özellikleri açısından araç performansının düşmesine yol açar. Kış lastikleri ise özel hamuru sayesinde ve kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığı için yol tutuş özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır. Sırt karışımı yaz lastiğine göre farklıdır, oluk sayısı fazladır ve geniştir, lastiğe ayrıca kılcal kanallar eklenir, yani desen olarak farklı bir görüntüye sahiptir. Tüm bunların etkisi ile kış lastiklerinde yaz lastiğine göre daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlanır. Elde edilen bu avantajlar sonucu karayollarında trafiğin daha güvenli ve akıcı olması sağlanırken, can ve mal güvenliğimiz daha az risk altına girer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak