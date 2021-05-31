LASİD'den Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), trafik güvenliğine yeni bir bakış açısı getiren "Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi"ni hayata geçirdi.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), trafik güvenliğine yeni bir bakış açısı getiren "Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi"ni hayata geçirdi.

LASİD'den yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 1 milyon 350 bin insan araba kullanırken, bisiklete binerken veya yürürken hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 milyon insan da ciddi yaralanmalarla sakat olarak yaşamak zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, 2030'da ölüm nedenleri sıralamasında 5'inci sıraya yükselmesi beklenen trafik kazaları, günde ortalama 3 bin 700 civarında ölüme ve 137 bin yaralanmaya sebep oluyor.

Araştırmalara göre, güvenli trafiğin sağlanmaması, acil önlemlerin alınmaması halinde bundan sonraki 10 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 6 milyon kişi kazalarda ölecek ve en az 60 milyon kişi sakat kalacak veya yaralanacak.

Kurulduğu günden bu yana "güvenli trafik" ve "doğru lastik" bilincinin kamuoyunda yaygınlaşması için çalışmalar yürüten, Türkiye lastik sektörünün önde gelen üretici ve ithalatçı markalarını temsil eden LASİD, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi'ni hayata geçirdi.

"Projeyle yazılı ve kalıcı bir referans kaynak da yaratılmış oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü, trafik güvenliği konusunda ilk kez bu kadar kapsamlı ve geniş katılımlı akademik bakış açısının bir araya geldiğini belirterek, "Projeyle yazılı ve kalıcı bir referans kaynak da yaratılmış oldu. Projemiz, sorunları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımlarını da içeriyor." ifadelerini kullandı.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt da proje kapsamında Bilim Seçici Kurulu tarafından seçilen 11 akademik eserin kitaplaştırıldığını, projenin referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.

Projenin akademik danışmanlığını yapan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trafik güvenliği sadece ulaştırma alanında çalışanları değil, toplumun her kesimini etkileyen ve önem verilmesi gereken bir konu. İlgili kurumlar ve toplum bu projeye sahip çıktıkça, LASİD'in attığı bu adım çoğalarak büyüdükçe güvenli trafik bilinci ve kültürü de gelişecek, trafik kazalarının önüne geçilmesinde hızlı sonuçlar almak mümkün olacaktır. Trafik güvenliği, çok hızla değişen dinamik bir konu. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışından coğrafi ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişken var. Çözümler üretiliyor, yollar yapılıyor ancak sorunun dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Bu yüzden 'trafik canavarı' kavramına sığınılmış. Oysa ki hatayı sürücüye yüklemek yerine sorunun temelde çözümü için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknolojik gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi, suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır."

Verilen bilgiye göre, Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi, kamuoyunda genellikle sürücü hatasıyla eşleştirilen trafik güvenliği kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı yazılı bir kaynak oluşturması açısından da önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu