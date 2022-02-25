LASİAD'dan Ukraynalı iş ortaklarına destek

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonla birlikte Laleli genelinde bir araştırma yaptıklarını ve otellerde konaklayan 250 Ukraynalı tespit ettiklerini belirterek, "Ukraynalılar, hava sahasının tüm uçuşlara kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemiyorlar. LASİAD olarak misafirlerimizin tüm masraflarını karşılayarak otellerde konaklama imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

LASİAD açıklamasında görüşlerine yer verilen Eyyüpkoca, yıllardır iş birliği halinde oldukları Ukraynalılara her türlü desteği sağlayacaklarını aktararak, Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerginliği yakından takip ettiklerini ve gelinen noktadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

Eyyüpkoca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonla birlikte Laleli genelinde bir araştırma yaptıklarını ve otellerde konaklayan 250 Ukraynalı tespit ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Acilen kendileriyle temasa geçerek yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. Ukraynalılar, hava sahasının tüm uçuşlara kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemiyorlar. Belirsizliğe bağlı olarak büyük bir tedirginlik mevcut. Hepsi şu anda bizim misafirimiz. LASİAD olarak misafirlerimizin tüm masraflarını karşılayarak otellerde konaklama imkanı sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse varsa bizimle iletişime geçmeleri halinde hemen konaklama işlemlerini yapacağız. Laleli bölgesinin Rusya ve Ukrayna ile büyük ticari bağlantıları var. Gelen sipariş iptalleri karşısında da hızlı bir reaksiyon gösteriyoruz.

Üzülerek belirtmek isterim ki mevcut işgal hali bölge piyasamızdaki sezon başı siparişleri olumsuz etkiledi. Firmalarımızdan sipariş iptal haberlerini ardı ardına almaktayız. Bu konuda halihazırda ufak da olsa panik havası var. Yıllardır ticari ilişki halinde olduğumuz Ukraynalı iş ortaklarımızın siparişlerini iptal etmeyip onlara her türlü kolaylığı sağlayacağız. Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun, sivil halk daha fazla zarar görmeden bir an önce sonlanmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz ki Karadeniz'de komşumuz olan, tarihsel, kültürel, ekonomik ve turizm alanında birçok bağımız bulunan bu dost ülkeler arasında yaşanan çözümsüzlük, aklıselim ekseninde olumlu bir noktaya taşınır. Cicero'nun dediği gibi 'en kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir."