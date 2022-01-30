Las Vegas'ta zincirleme trafik kazası: 9 ölü

ABD'nin Las Vegas kentinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde dün 6 aracın ve 15 kişinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Las Vegas polisinden yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta geçen bir kişinin diğer araçlara çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Kuzey Las Vegas Polis Departmanı Sözcüsü Alexander Cuevas, "Daha önce böyle toplu yaralanmaların yaşandığı bir trafik kazası görmemiştik" dedi.

Kuzey Las Vegas Belediye Meclis üyesi Pamela A. Goynes-Brown ise kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dualarımız hayatını kaybeden kişilerin aileleriyle" ifadelerini kullandı.

Polis, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin adli tabip tarafından açıklanacağını belirtti. - LAS VEGAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa