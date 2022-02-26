Las Vegas'ta nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı

LAS ABD'nin Las Vegas kentindeki bir nargile kafede düzenlenen silahlı saldırıda vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, sabaha karşı Las Vegas'taki East Sahara Caddesi'ndeki bir nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı.

Olayda yaralanan 14 kişiden biri yaşamını yitirdi, 2 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.