Las Vegas'ta nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Las Vegas'ta nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Las Vegas'ta nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı

LAS ABD'nin Las Vegas kentindeki bir nargile kafede düzenlenen silahlı saldırıda vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

LAS ABD'nin Las Vegas kentindeki bir nargile kafede düzenlenen silahlı saldırıda vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, sabaha karşı Las Vegas'taki East Sahara Caddesi'ndeki bir nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı.

Olayda yaralanan 14 kişiden biri yaşamını yitirdi, 2 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title