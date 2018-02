Las Vegas'ta Konser Veren Jennifer Lopez, Giydiği Kostümlerle Nefes Kesti

Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. Lopez, danslarıyla konsere gelenleri coşturdu.

KIYAFETLER OLAY

'All I Have' isimli konser serisi kapsamında Planet Hollywood'da sahneye çıkan 48 yaşındaki şarkıcı, performansıyla kendisini izleyen yaklaşık 5 bin kişiden tam not aldı. Lopez, kıyafetleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte konserden görüntüler: