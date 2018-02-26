Las Vegas'ta Konser Veren Jennifer Lopez, Giydiği Kostümlerle Nefes Kesti

Las Vegas'ta Konser Veren Jennifer Lopez, Giydiği Kostümlerle Nefes Kesti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Las Vegas'ta muhteşem bir konser verdi. Lopez'in sahnede giydiği kostümler nefes kesti.

Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. Lopez, danslarıyla konsere gelenleri coşturdu.

KIYAFETLER OLAY

'All I Have' isimli konser serisi kapsamında Planet Hollywood'da sahneye çıkan 48 yaşındaki şarkıcı, performansıyla kendisini izleyen yaklaşık 5 bin kişiden tam not aldı. Lopez, kıyafetleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte konserden görüntüler:

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YORUMLAR (28)

  • NEFS'İ DUYMA:
    bu şeytan müridlerinin işi müminlerin imanını zedeleyip nefsin kölesi yapmak , buna izin verme ey ümmet-i Muhammed
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  • KILLANAN ADAM:
    Bir kadın 48 yaşında bu kadar diri kalabilir mi ? Bana fotoshop gibi geliyor..el değmemiş sıfır km desen öyle birşeyde değil...gercekten cok hoş görünüyor , ama enfazla birkaç yil daha ..yerçekimine dayanamayacak jenefer de herkes gibi....
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