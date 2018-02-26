Las Vegas'ta Konser Veren Jennifer Lopez, Giydiği Kostümlerle Nefes Kesti

bu şeytan müridlerinin işi müminlerin imanını zedeleyip nefsin kölesi yapmak , buna izin verme ey ümmet-i Muhammed
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Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. Lopez, danslarıyla konsere gelenleri coşturdu.
KIYAFETLER OLAY
'All I Have' isimli konser serisi kapsamında Planet Hollywood'da sahneye çıkan 48 yaşındaki şarkıcı, performansıyla kendisini izleyen yaklaşık 5 bin kişiden tam not aldı. Lopez, kıyafetleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
İşte konserden görüntüler: