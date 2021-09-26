Las Vegas'a Ay Resort Yapılacak!

Moon World Resort... Ay Resort'u... Evet, Kanadlı girişimciler, Dünya'ya bir Ay konduracaklar. Nereye mi?

Amerika'daki "Kumarhaneler şehri" Las Vegas'a...

Boyu 224 metre olacak Ay Resort, dışardan bakıldığında gerçek Ay gibi görülecek.

Tam 4000 odası olacak Ay Resort'un... Maliyeti ise... biraz cep yakıyor. Tam 4.9 milyar dolar.

AY CASINOSU DA VAR TABİ!

Türkçesi şu: Tam tamına 43.4 milyar TL... İçinde bir "krater kafe," alışveriş merkezi, sanat merkezi ve bir casino olacak Ay Resort'ta...

Ay Resort'un kendine özel bir yapay gölü de olacak.

Bu tip organizasyonlarda çocuklar da unutulmaz malum. İşte onlar için de 7D bir "Moon buggy" olacak.

Araca binip VR gözlükleri taktığınızda Ay üzerinde kraterler arasında atlaya zıplaya turlara çıkabileceksiniz.

Bu haberler de ençok merak edilen soru şudur: "Ne zaman?" İngiliz basınına göre ismi gizli tutulan Kanadalı grup finansman sorununu çözmeye çalışıyor.

UZAYDA HANGİ SPORLAR YAPILIR? UZAYDA NASIL BESLENİLİR?

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