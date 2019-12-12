'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli

12.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:16

Şilili kadınların öncülük ettiği ve dünyaya yayılan 'Las Tesis' protestosu Ankara'da polis tarafından engellendi. Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirmek istediği eyleme polis müdahale etti.



Güvenpark'tan ayrılan kadınlar, daha sonra Kızılay AVM önünde toplanarak kadına yönelik şiddeti dans ederek protesto etmek istedi. Burada toplanılmasına da izin vermeyen polis, grubu dağıtmaya çalıştı, müziğin yer yer kesildiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle