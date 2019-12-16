'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de

16.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:47

Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp tüm dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de gerçekleştirildi. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan yüzlerce kadın hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek kadına şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto etti.



Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla günler öncesinden hazırlık yapan kadınlar, eyleme yoğun katılım gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle